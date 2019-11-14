«Стал замечать свинцовые мерзости»: телекритик объяснила перемены в сознании Галкина

Телекритик Слава Тарощина в своей колонке для «Новой газеты» объяснила, почему телеведущий Максим Галкин позволил себе критику федерального телевидения. Напомним, не так давно он заявил, выступая перед зрителями в Новосибирске, что раньше можно было шутить над любыми политическими темами, а сейчас все изменилось. Как считает супруг Аллы Пугачевой, на телевидении появилась цензура. Кроме того, телеведущего, как он выразился, достало, что по центральным каналам так много внимания уделяют проблемам Украины.

Как отметила Слава Тарощина, сейчас для Максима Галкина настал момент истины. У него идет внутренний рост. За свою карьеру при этом он совсем не опасается. С этим у него все прекрасно. Как она добавила, Максиму Галкину надоело быть копией звезд и напоминать себя прежнего.

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«Он стал замечать свинцовые мерзости российской жизни, которые раньше его будто не касались. Эта внутренняя перемена позволила ему заговорить о том, о чем его коллеги не говорят по вечному умолчанию», — заметила она.

Отметим, что с Максимом Галкиным после его громкого высказывания согласились далеко не все. Одним из немногих, кто поддержал его позицию стал тележурналист и легенда российского телевидения Владимир Познер. В то же время он особенно подчеркнул, что никакой цензуры, в частности, на Первом канале не существует.