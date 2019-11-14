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Раненный при стрельбе студент колледжа в Благовещенске оказался жив

Ранее ряд изданий сообщали, что нападавшему удалось убить на месте одного из сверстников.

Раненный при стрельбе студент колледжа в Благовещенске оказался жив
Врачи везут больного. Фото: КП/Гусейнов Виктор

Раненный при стрельбе студент колледжа в Благовещенске оказался жив. Ранее сразу несколько СМИ сообщали о том, что ворвавшийся в аудиторию с ружьем наперевес юноша расстрелял сверстников со спины. Одной из жертв якобы стал Алексей Голубничий – он сидел за партой в момент, когда нарушитель ворвался в помещение. Про парня также сообщалось, что он собирался сделать своей девушке предложение буквально на днях, однако его планам сбыться было не суждено.

РИА Новости, со ссылкой на друга Голубничего, отмечают, что на самом деле Алексей жив. Его состояние оценивается как тяжелое, сейчас он находится в больнице, рядом с ним дежурят врачи. Парню предстоит операция.

Примечательно, что раненого Алексея называют близким другом стрелка. Почему нарушитель не стал предупреждать своего товарища о готовящемся нападении, неизвестно до сих пор. Достаточно туманны и мотивы содеянного – никто из ребят озвучить причину наверняка не может. У следствия также пока больше вопросов, чем ответов. Общественность же требует поднять возраст владения оружием – люди отмечают, что случаи нападения школьниками и студентами на сверстников участились, а значит, закон должен быть пересмотрен.

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Раненный при стрельбе студент колледжа в Благовещенске оказался жив
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