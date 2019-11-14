«За воздух держится»: критик Соседов нелестно отозвался о Пугачевой

По его словам, Примадонне больше не следует выходить на сцену.

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире латвийского радио Baltkom нелестно отозвался о недавнем выступлении певицы Аллы Пугачевой в столице Белоруссии Минске. Как он заявил, Примадонне больше не следует появляться на сцене. Ее физическая форма оставляет желать лучшего. Последнее выступление звезды он назвал жалким зрелищем.

По словам Соседова, исполнительница еле ходила по сцене и тяжело дышала. Сам он на выступлении не был, но смотрел видеозаписи, снятые на «Минск-Арене» на мобильный телефон.

«На это невозможно смотреть, больно на это смотреть. Она еле стоит. За воздух держится. Задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — заявил он в эфире радиостанции.

Отметим, что на концерте Аллы Пугачевой в Минске присутствовало порядка четырнадцати тысяч зрителей. Как говорят организаторы, такую солидную аудиторию в последние годы смог собрать только музыкант Макс Корж. При этом Примадонна неплохо заработала на концерте. Ее гонорар в переводе на российские рубли составил порядка восемнадцати миллионов рублей. Не остались в накладе и организаторы концерта. Она заработали, правда, чуть меньше — около двенадцати миллионов.

Добавим, что Примадонна после концерта заявила, что раньше восьмидесяти лет теперь на сцене не появится. Насколько правдивы такие заявления, остается только гадать. В то же время она обмолвилась, что в следующем году снова собирается в Белоруссию. Как известно, там у нее очень много родственников. Примадонна вообще без ума от этой страны. Кстати, Александр Лукашенко презентовал Примадонне три мешка отборного картофеля. Его она привезла в Москву. Звезда собирается готовить драники своему супругу Максиму Галкину.