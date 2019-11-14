СМИ назвали вероятные причины трагедии в Благовещенске

Журналисты назвали возможные причины кровавой расправы студента колледжа в Благовещенске. Среди них звучат как вполне типичные – юноша рос без отца и воспитывался только матерью, так и по-настоящему страшные – месть за изнасилование девушки. Так, стало известно, что обвиняемому студенту могло не хватать родительского внимания – после развода с отцом мальчика мать стала строить отношения с другим мужчиной. Спустя время у женщины появились еще дети, которым она уделяла свободное время.

Mash отмечает, что на расстрел сверстников юноша мог решиться из-за изнасилования его девушки. Так, парень узнал, что над его возлюбленной надругались в одном из помещений учебного учреждения. При этом сама девушка заявлений в полицию не подавала. Услышанное шокировало парня, и он решил разобраться с обидчиками в удобной для себя манере. Сейчас силовики проверяют эту версию – они допрашивают и саму девушку, и родных парня.

Третьей версией произошедшего является бытовая ссора. Якобы нарушитель повздорил с кем-то из ребят, а затем решил отомстить им. Однако некоторые из учащихся колледжа отмечают – парень был тихим, конфликтов за ним замечено не было.

Сейчас силовики продолжают работать на месте случившегося. Студентов по домам пока не отпускают. Их снабдили печеньем и водой, ведется допрос. Возбуждено уголовное дело.