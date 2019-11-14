Заворотнюк перед болезнью собиралась в Китай вместе с Чернышевым

Певец и композитор Игорь Демарин, который очень близок с семьей актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщил, что незадолго до болезни звезда сериала «Моя прекрасная няня» собиралась вместе с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, в Китай. По его словам, в Поднебесной они должны были представить новый проект. Отметим, что для звезд в свое время Демарин подготовил мюзикл «Парфюмер», который превратился в ледовое шоу. Его курировали лично Заворотнюк и Чернышев.

«После ледового шоу мы подружились с ребятами, большие планы строили, с одним проектом в Китай собирались поехать, но все неожиданно сорвалось. Бедная Настя… Когда я узнал о ее болезни, сказал Пете: «Держитесь, если нужна будет какая-то помощь, я всегда готов!» — заметил Игорь Демарин.

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Композитор подчеркнул, что всем сейчас нужно молиться за актрису, на счету каждая минута. При этом со своими советами к Петру Чернышеву он не лезет. Спортсмену и так несладко приходится. Демарин отметил, что болезнь неожиданно нагрянула в дом Заворотнюк. Беды ничего не предвещало. При этом он опроверг мысли некоторых журналистов, что Заворотнюк может таким образом пиариться. Он заметил, что она далеко не Бари Алибасов. Демарин надеется, что актриса выкарабкается, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк лечится от тяжелого заболевания. Родные крайне неохотно рассказывают о ее состоянии. После двух тяжелых операций звезда находится в реабилитационном центре на Рублевке, где проходит курс восстановления.