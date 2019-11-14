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Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске

Примадонна неплохо заработала на выступлении в столице Белоруссии.

Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске
Пугачева получила хороший гонорар за концерт в Минске/http://globallookpress.com/

Генеральный директор компании РУ-концерт Евгений Морозов заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева получила за свой концерт в Минске гонорар в размере 250 тысяч евро. На российские рубли это примерно 18 миллионов.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева хорошо заработала на концерте в Минске/http://globallookpress.com/

Напомним, что самый дешевый билет на ее концерт в Минске стоил две тысячи рублей. Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. Отметим, что перекупщикам благодаря слаженным действиям организаторов не удалось навариться на выступлении Примадонны. При этом билеты на шоу были намного дешевле, чем в Москве в апреле. Тогда стоимость квитков у перекупщиков достигала каких-то заоблачных цифр в четыреста тысяч рублей.

Как сказал Морозов, не остались в накладе и организаторы. Они смогли заработать порядка 12 миллионов рублей. Правда, примерно миллион рублей у них ушел на аренду зала. При этом у Пугачевой, как сказал Морозов, есть сорокапроцентная скидка на аренду залов. При этом организатором еще пришлось потратиться на билеты из Москвы до Минска команды Пугачевой, а также балерины Анастасии Волочковой, которая также выступила на концерте.

Отметим, что организаторы не потратили ни копейки на проживание Примадонны. Она жила в одной из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он, как известно, без ума от творчества Примадонны. Правда, на концерте его не было. «Батька» был в заграничной командировке. Лукашенко, между тем, пообещал в самое ближайшее время вручить Примадонне орден Дружбы народов на приеме в посольстве Белорусии в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр ЛукашенкоАлла ПугачеваАнастасия ВолочковаБелоруссияМинск
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Стал известен гонорар Пугачевой за концерт в Минске
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