НОВОСТИ

«Никто не трогал его»: приятели «стрелка из Благовещенска» назвали его «тихим и спокойным»

Студенты колледжа строительства и ЖКХ рассказали о стрельбе в колледже.

«Никто не трогал его»: приятели «стрелка из Благовещенска» назвали его «тихим и спокойным»
Студент Засорин открыл из ружья стрельбу в колледже/http://globallookpress.com/

Студенты колледжа строительства и ЖКХ из Благовещенска охарактеризовали Даниила Засорина как очень спокойного молодого человека. «Он был тихий и спокойный парень. Пришел в колледж с ружьем и начал стрелять. Никто не трогал его», — заявил один из студентов учебного заведения, слова которого приводит Mash.

На данный момент установлено, что студента четвертого курса Даниила Засорина попросили выйти из аудитории. Он опоздал к началу учебного процесса. Через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем и открыл стрельбу по студентам. На место происшествия первыми прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Известно о двух погибших. Это сам Засорин, который, по предварительной информации, застрелился, и его однокурсник Алексей Голубничий. Кроме того, сейчас за жизнь еще одного студента борются медики. Касьян Каменец получил огнестрельное ранение в шею, в крайне тяжелом состоянии его доставили в операционную.

В МВД уже прокомментировали инцидент и назвали возможную причину стрельбы. По предварительным данным, она случилась из-за конфликта между студентами, который произошел ранее. В связи с резонансным происшествием мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию с участием силовиков, сообщает ТАСС.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БлаговещенскДаниил ЗасоринСтрельба в колледже
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Никто не трогал его»: приятели «стрелка из Благовещенска» назвали его «тихим и спокойным»
Интересно?
Поделись с друзьями: