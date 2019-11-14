«Никто не трогал его»: приятели «стрелка из Благовещенска» назвали его «тихим и спокойным»

Студенты колледжа строительства и ЖКХ из Благовещенска охарактеризовали Даниила Засорина как очень спокойного молодого человека. «Он был тихий и спокойный парень. Пришел в колледж с ружьем и начал стрелять. Никто не трогал его», — заявил один из студентов учебного заведения, слова которого приводит Mash.

На данный момент установлено, что студента четвертого курса Даниила Засорина попросили выйти из аудитории. Он опоздал к началу учебного процесса. Через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем и открыл стрельбу по студентам. На место происшествия первыми прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Известно о двух погибших. Это сам Засорин, который, по предварительной информации, застрелился, и его однокурсник Алексей Голубничий. Кроме того, сейчас за жизнь еще одного студента борются медики. Касьян Каменец получил огнестрельное ранение в шею, в крайне тяжелом состоянии его доставили в операционную.

В МВД уже прокомментировали инцидент и назвали возможную причину стрельбы. По предварительным данным, она случилась из-за конфликта между студентами, который произошел ранее. В связи с резонансным происшествием мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию с участием силовиков, сообщает ТАСС.