«Цензор мой стоит и контролирует»: Симоньян поделилась редким кадром с мужем

Журналистка, как известно, не так давно стала мамой в очередной раз.

Журналистка Маргарита Симоньян в Instagram разместила совместный снимок со своим супругом, популярным актером театра и кино Тиграном Кеосаяном. На фотографии она подписывает книгу, а муж внимательно наблюдает за этим процессом. Кадр получился очень красивым и показывает семейную идиллию, которая царит в этой паре.

Маргарита Симоньян решила подшутить в подписи под фотографией над супругом: «Цензор мой стоит и контролирует, что я кому пишу», — заявила она.

Напомним, что 19 октября Маргарита Симоньян в очередной раз стала мамой. Она подарила своему любимому супругу дочь, которую они назвали Маро. Сейчас журналистка все время уделяет своей наследнице, которой через несколько дней исполнится месяц. Впрочем, она уже начала появляться на телевидении.

Отметим, что до Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян двадцать лет состоял в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой, за плечами у которой огромное количество ролей в популярных картинах. У них в этом браке родилось две дочери.

В 2012 году Тигран Кеосаян женился на Маргарите Симоньян. От нее у него теперь тоже две дочери. Также Симоньян пять лет назад подарила любимому супругу сына Баграта. Симоньян и Кеосаян являются многодетными родителями.