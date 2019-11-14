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Вербицкая не верит в долгожительство «агрессивных» ведущих на телевидении

По словам звезды, такой тип звезд быстро вымирает и не пользуется популярностью.

Вербицкая не верит в долгожительство «агрессивных» ведущих на телевидении
Вербицкая высказалась о популярных ведущих/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лариса Вербицкая стала гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла об «агрессивном» типе ведущих на сегодняшнем телевидении. В качестве примера Алла Довлатова привела таких персон, как Елена Летучая, Регина Тодоренко и Настя Ивлеева. Как она отметила, аудитории такие ведущие по душе и у их программ отличные рейтинги.

Лариса Вербицкая. Фото
Вербицкая раскритиковала «агрессивных» ведущих/http://globallookpress.com/

«Аудитория аудитории рознь. Скажу, что первое впечатление о человеке складывается в течение семи секунд. Они, конечно, выделяются из общей массы. Но модный – не значит идеальный. Это просто сейчас такое соответствие времени. Желание выделиться, не более того. Они пошумели, погремели в рекламных блогах. Но, на мой взгляд, они не могут быть долгожителями по определению на телевидении», – заявила она.

При этом Лариса Вербицкая отметила, что внимательно следит за многими блогерами, но при этом она не стала называть конкретных имен, чтобы не пиарить их. Рассказала телеведущая и о своей работе в программе «Доброе утро». Она была ведущей этой программы на протяжении 27 лет. «Ранние подъемы, конечно, полюбить невозможно. Я выдержала благодаря семье, которая меня всегда поддерживала», – сказала она.

Лариса Вербицкая – заслуженная артистка России. Программу «Доброе утро» она вела с 1987 по 2014 год.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЛариса ВербицкаяНастя ИвлееваРегина Тодеренко
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Вербицкая не верит в долгожительство «агрессивных» ведущих на телевидении
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