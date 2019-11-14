Женщина бросила троих детей в открытом доме на всю ночь ради свидания

22-летняя молодая мать по имени Кортни Трейси решила, что слишком долго была одна и личную жизнь нужно обустроить во что бы то ни стало. Поэтому, как только избранник пригласил ее на свидание, она бросила своих детей одних и сразу же уехала.

Детей Трейси оставила дома с открытой дверью, не попросив приглядеть за ними даже соседку. Но соседи, к слову, как раз ее отъезд заметили и забили тревогу. По их свидетельствам, вернулась горе-мать только утром. Соседи пытались выйти с женщиной на связь по телефону и в мессенджерах, но безрезультатно.

В настоящее время детей у Трейси забрали и передали ближайшим родственникам. Сама женщина находится в южной региональной тюрьме и сможет выйти только под залог в 25 000 долларов. Ей предъявлены обвинения и она ожидает решения суда, сообщает Metro.