«Щенок единорога» с хвостом на лбу покорил пользователей Сети

У животного редкая мутация, которая никак не влияет на его здоровье.

Животные с необычной внешностью в наше время становятся звездами Интернета гораздо чаще людей. На сей раз сердца пользователей покорил «щенок единорога» — собака с уникальным внешним дефектом.

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Странного щенка предыдущие хозяева просто выкинули на улицу. Возможно, они просто исупугались, ведь у него было два хвоста, один из которых на лбу. Нашедшие его люди были весьма удивлены, но приютили малыша и отвезли к ветеринару. Новые владельцы хотели выяснить, влияет ли на что-нибудь дополнительный хвост и может ли он им, к примеру, повилять.

Специалист поспешил заверить хозяев, что хвост — всего лишь мутация, которая никак не помешает собаке вести нормальную жизнь. Владельцы сняли видео со щенком и выложили на Facebook. Буквально спустя несколько часов щенок был уже прилично знаменит.

«Боже мой, это же щенок единорога», «Ветеринар не прав, мутация очень влияет, она делает его самым милым щенком на планете!», «Кажется, при сборке щенка была допущена ошибка», — написали пользователи в комментариях.