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«Я мог только кричать»: аллигатор сделал охотника инвалидом

Хищник едва не откусил мужчине ногу.

«Я мог только кричать»: аллигатор сделал охотника инвалидом
Фото: Pixabay.com

Охота на опасных животных нередко заканчивается плачевно для самих охотников. Джеймс Бойс из Флориды смог убедиться в этом сам. Мужчина, вероятно, больше никогда не пойдет на охоту, а может, и вовсе не сможет ходить.

В минувшие выходные Джеймс отправился на охоту со своей женой и сыном и на них напал трехметровый аллигатор.

«Иногда вы можете оказаться просто в неподходящем месте в неподходящее время. Возможно, он как раз искал, что бы ему поесть, и я показался идеальным ужином», — поделился охотник.

Хищник вцепился мужчине в ногу, и первое время он совершенно не мог ему противостоять. Оглушающая боль вывела Джеймса из равновесия, он не понимал, что ему делать и как спастись.

«Я мог только кричать. Меня будто било электрическим током. Я смотрел на животное, которое заживо ело меня», — рассказал он.

Сперва Бойс бил аллигатора рукояткой пистолета по морде, но затем решился выстрелить, хоть и понимал, что из-за этого он повредит ногу сильнее. В это время жена вызвала 911 и спасатели прислали вертолет. Джеймс был доставлен в больницу. Сейчас мужчина вынужден передвигаться на инвалидном кремле, восстановится ли конечность, пока не известно, сообщает Metro.

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«Я мог только кричать»: аллигатор сделал охотника инвалидом
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