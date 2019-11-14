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Стала известна самая красивая женщина Азии

16-е место досталось исполнительнице роли Чудо-женщины.

Стала известна самая красивая женщина Азии
Лалиса Манобан. Фото: @ lalalalisa_m

Одна из участниц известной в Южной Корее группы Blackpink Лалиса Манобан назвала самой красивой женщиной Азии. Таким титулом девушку наградил развлекательный портал TCCAsia. Отмечается, что Лалиса не только поет, но и работает в модельном бизнесе, а еще она – рэпер и танцовщица.

Певица из Японии Сакура Мияваки заняла второе место в рейтинге, а еще одна участница Blackpink Дженни Ким стала третьей. При этом актриса из Израиля Галь Гадот, которая запомнилась зрителям по роли Чудо-женщины, досталась символическая «бронза».

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал о другой красавице, модели Тилан Блондо. За ней уже давно закрепился неофициальный титул «самой красивой девочки мира». Тилан уже, как известно, подросла и недавно отметила 18-летие, которое без вечеринок и гуляний провела на Багамах.

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Тэги:

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Стала известна самая красивая женщина Азии
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