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Новый вирус способен остановить поражения печени при алкоголизме

Революционный метод сможет помочь при тяжелых формах гепатита.

Новый вирус способен остановить поражения печени при алкоголизме
Фото: Pixabay.com

Ученые представили новый революционный метод борьбы с тяжелыми заболеваниями печени, возникающими вследствие алкоголизма. По данным экспертов, помочь сможет фаговая терапия или применение вируса.

Группа ученых из Королевского колледжа Лондона и Калифорнийского медицинского университета в Сан-Диего выяснила, что алкогольный гепатит и другие воспалительные процессы в печени часто бывают вызваны кишечными бактериями Enterococcus faecalis.

Enterococcus faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повредить клетки печени. Испытания на животных показали, что некоторые бактериофаги способны истребить неделательную культуру и восстановить функции печени.

Стоит отметить, что на сегодняшний день алкогольный гепатит лечится кортикостероидами, а в особо тяжелых случаях необходима трансплантация, передает Daily Mail.

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Новый вирус способен остановить поражения печени при алкоголизме
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