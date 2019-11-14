Анджелина Джоли мечтает привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей

12 апреля этого года одна из самых красивых и завидных пар Голливуда, Анджелина Джоли и Брэд Питт, развелись. Тем не менее пара, очевидно, до конца так и не выяснила отношения. Источники, близкие к звездам, утверждают, что актриса до сих пор очень обижена на бывшего супруга.

Инсайдер утверждает, что Джоли до сих пор не отправилась от разрыва и ей «очень горько». Кроме того, онна считает, что Питт перевернул жизнь их детей с ног на голову и разбил им сердце. Стоит напомнить, что всего у знаменитостей 6 общих детей.

«Она хотела бы привлечь его к ответственности за разбитые сердца и искалеченные судьбы детей», — заявил источник.

Осложняется ситуация еще и тем, что Анджелина, по словам инсайдера, хотела быть жить за границей и часто менять страны, но Брэд настаивает, чтобы дети оставались в Штатах и он мог видеть их в любое время.

«До развода вся семья вела очень кочевое существование, и это было из-за беспокойства Энджи. Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи всегда говорила, что дарит детям идиллическое детство, знакомя их с разными странами, языками и опытом», — приводит слова источника Daily Mail.