Река в Южной Корее стала красной после убоя 47 тысяч свиней

В Южной Корее не так давно была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Заболевание очень заразно, выживших животных не остается. Власти страны решили принять радикальные меры, но не рассчитали последствия.

Вечером в среду местные жители начали замечать, что воды реки Имджин окрасились в алый цвет. Фото мгновенно распространилось в социальных сетях и попало в таблоиды. Выяснилось, что в целях предотвращения развития эпидемии были забиты 47 тысяч свиней.

This makes me sick. The blood of tens of thousands of dead pigs killed due to African swine fever leaches into the Imjin River after being burried.https://t.co/rtu2MVGsNB pic.twitter.com/W8lgH0fTzm

— Raphael Rashid (@koryodynasty) 12 ноября 2019 г.