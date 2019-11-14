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Река в Южной Корее стала красной после убоя 47 тысяч свиней

Кровь, слитая от туш, полностью изменила цвет воды.

Река в Южной Корее стала красной после убоя 47 тысяч свиней
Фото: Pixabay.com

В Южной Корее не так давно была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Заболевание очень заразно, выживших животных не остается. Власти страны решили принять радикальные меры, но не рассчитали последствия.

Вечером в среду местные жители начали замечать, что воды реки Имджин окрасились в алый цвет. Фото мгновенно распространилось в социальных сетях и попало в таблоиды. Выяснилось, что в целях предотвращения развития эпидемии были забиты 47 тысяч свиней.

После проливных дождей кровь убитых животных просочилась в реку, изменив ее цвет. Министерство сельского хозяйства и продовольствия заявило, что приняты экстренные меры, чтобы заблокировать отток крови в другие регионы.

Кроме того, будет проведена проверка питьевой воды на наличие возбудителей свиной чумы. Как сообщает Foxnews, заболевание бушует в Азии уже несколько месяцев. Особенно пострадали от него Китай, Вьетнам и Филиппины. На сегодняшний день в Китае забраковано около 1,2 миллиона свиней.

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Азияафриканская чума свинейсвиньиэпидемияЮжная Корея
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Река в Южной Корее стала красной после убоя 47 тысяч свиней
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