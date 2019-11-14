Акула едва не откусила руку 23-летнему дайверу

Дайвинг — занятие довольно опасное само по себе, не считая того, что на глубине можно встретиться с опасными подводными обитателями. Но 23-летний мужчина не осознавал всей серьезности ситуации до тех пор, пока на него не напала акула.

Дайвер в одиночку направлялся на собственной лодке по бухте Магдалена, расположенной недалеко от Нижней Калифорнии, на северо-западе Мексики. После того, как он надел обмундирование и погрузился под воду, через некоторое время на него напала акула.

Хищник вцепился в предплечье молодого человека и попытался откусить руку, но подводнику удалось вырваться и доплыть до лодки. После этого мужчина начал звать на помощь. К нему подплыла лодка военно-морского флота и доставила в ближайшую больницу.

К счастью, травма оказалась неопасной и руку удалось сохранить. Foxnews отмечает, что атаки акул в Мексике считаются относительно редкими. С 1907 года в Мексике было подтверждено 39 неспровоцированных нападений подводных хищников.