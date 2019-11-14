Вытирайте ноги: популярный курорт выгонит всех туристов ради генеральной уборки

Генеральная уборка — словосочетание, знакомое нам с самого детства. Люди убирают свои дома, убирают больницы, школы, библиотеки, театры и даже парки и скверы. Но на Фарерских островах решили убрать целый курорт, ради чего туристов попросят покинуть территорию.

Фарерские или Овечьи острова представляют собой архипелаг из 18 островов на полпути между Исландией и Норвегией. Атлантика, живописная зелень и базальтовые отложения выглядят очень живописно и привлекают посетителей. Курорт ежегодно посещают порядка 110 тысяч посетителей.

Небольшие острова едва справляются с туристическим потоком и не успевают приводить окрестности в должный вид. Поэтому было принято решение объявить генеральную уборку или «рабочие выходные», как их назвали в совете по туризму.

Для этого 16 и 17 апреля всех отдыхающих попросят покинуть острова. Помощь приезжих волонтеров, впрочем, приветствуется, однако проезд и проживание принимающая сторона не оплатит, сообщает Foxnews.