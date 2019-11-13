Версия: безумный доцент убил студентку-любовницу во сне

Убитая своим возрастным сожителем аспирантка Анастасия Ещенко умерла во сне. Такие новые подробности сообщает сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на следствие.

Как ранее рассказала соседка историка Соколова, который признался в том, что застрелил и расчленил 24-летняя девушку, в роковой вечер они с Анастасией спорили. Молодая ученая якобы собиралась на день рождения к друзьям, а его покровитель не хотел отпускать красавицу.

По новым данным, Ещенко была застрелена около 2 часов ночи, при этом она уже спала. Когда Анастасия легла и затихла Соколов взял свой обрез, стилизованный под старинный пистолет, и выстрелил ей в висок.

Всего в голову девушки было выпущено четыре пули — их криминалисты обнаружили с помощью рентгена. Причем, оружие в руках доцента-историка было таким, что его нужно было перезаряжать перед каждым выстрелом.

Эти новые данные опровергают версию о том, что мужчина находился в состоянии аффекта.