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Версия: безумный доцент убил студентку-любовницу во сне

Историку Соколову не хватило запала расправиться с бодрствующей девушкой.

Версия: безумный доцент убил студентку-любовницу во сне
Анастасия Ещенко по свидетельству очевидцев была кроткой и спокойной девушкой. Фото: globallookpress.com

Убитая своим возрастным сожителем аспирантка Анастасия Ещенко умерла во сне. Такие новые подробности сообщает сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на следствие.

Как ранее рассказала соседка историка Соколова, который признался в том, что застрелил и расчленил 24-летняя девушку, в роковой вечер они с Анастасией спорили. Молодая ученая якобы собиралась на день рождения к друзьям, а его покровитель не хотел отпускать красавицу.

По новым данным, Ещенко была застрелена около 2 часов ночи, при этом она уже спала. Когда Анастасия легла и затихла Соколов взял свой обрез, стилизованный под старинный пистолет, и выстрелил ей в висок.

Всего в голову девушки было выпущено четыре пули — их криминалисты обнаружили с помощью рентгена. Причем, оружие в руках доцента-историка было таким, что его нужно было перезаряжать перед каждым выстрелом.

Эти новые данные опровергают версию о том, что мужчина находился в состоянии аффекта.

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Тэги:

жестокое убийствокриминалОлег СоколовСанкт-Петербургубийство
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Версия: безумный доцент убил студентку-любовницу во сне
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