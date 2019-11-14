Профессор колледжа вызывала гнев студентов, запретив молитвы

Молитва перед трапезой многим кажется устаревшей традицией, но только не студентам Вустерского колледжа в Оксфорде. Учащиеся высоко чтят сложившиеся традиции учебного заведения и не готовы от них отказываться.

Новый временный профессор колледжа Кейт Тунстолл, едва выйдя на работу решила отменить традиционную англиканскую молитву на латыни перед обедом. Преподаватель назвала это «разнообразием» в студенческой жизни, а также возможностью для студентов других конфессий не чувствовать себя отчужденными.

Безобидное, на первый взгляд, нововведение вызвало гнев учащихся. Молодежь обратилась к руководству колледжа с коллективной жалобой на Тунстолл.

«Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы продолжать поддерживать традиции, которые появились за много лет до их появления тут. Это позволяет им почувствовать, что они учатся в особенном месте», — объяснил представитель учебного заведения Дэймон Фальк.

Тем не менее руководство колледжа не поддержало протест студентов, так как они давно намеревались отказаться от единой для всех христианской молитвы, чтобы представители других религий и культур чувствовали себя комфортно, передает Foxnews.