Четыре загадочные смерти: в Москве-реке нашли двоих утонувших мужчин и двух разорванных кошек

Все они были обнаружены в одном месте.

После Дня полиции, 11 ноября, в Москве-реке выловили тела двоих мужчин. Причем оба оказались сотрудниками подразделения МВД — научно-производственного объединения «Спецтехника и связь». Один был бывшим, другой — нынешним работником этой организации. Трупы были обнаружены в воде в районе Карамышевской набережной, рядом расположена территория данного НПО.

Первая версия напрашивается сама собой: 49- и 69-летний мужчины отмечали профессиональный праздник, выпили, полезли купаться и утонули. Однако, как передает «МК», друзья погибших сообщили полиции, что те не употребляли алкоголя.

Возможно, имел место несчастный случай другого характера. Но правоохранителей насторожила одна жуткая находка на месте ЧП. Точнее, две — два трупика кошек со вспоротыми животами.

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Могли ли эти четыре смерти быть как-то связаны между собой — пока не известно.