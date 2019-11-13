«Тот самый» вечер в гостях у Соколова, показанный Малаховым, оказался фейком

11 ноября вышел очередной выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором обсуждался ужасающий поступок питерского преподавателя истории Олега Соколова.

Напомним, в ночь на 8 число он застрелил свою девушку и ученицу Анастасию Ещенко, после чего труп 24-летней аспирантки еще сутки пролежал в шкафу доцента, а сам он в это время успел принять гостей. После этого мужчина распилил тело убитой на части и начал скидывать их в реку Мойку, где его самого поймали, когда он упал в воду с жуткими доказательствами своего поступка в виде отрубленных рук. Позже преподаватель признался в содеянном.

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Во время передачи на экране несколько раз показали фотографию, которая была сделана якобы в тот самый вечер, когда Соколов принимал гостей с трупом возлюбленной в соседней комнате. Это фото 53-летнего петербургского художника Сергея Бугаева по прозвищу Африка. На нем он стоит вместе с Соколовым в его квартире и держит раритетную саблю. Друг преподавателя выложил этот снимок в Facebook 9 ноября, когда стало известно о кровавой трагедии.

Однако сам Бугаев в подписи к фото указал, что снимок был сделан 21 сентября

«Олег и Изабэль принимали нас при свечах…» — вспомнил он тот вечер, сокрушаясь с новости о выловленном в реке Соколове.

В комментариях под фото художнику написали, что Малахов в своей передаче называет именно его гостем того самого вечера, когда в квартире историка лежало безжизненное тело девушки. Африка ответил, что это ложь.

Добавим, что после этого жуткого происшествия СПбГУ уволил Соколова с должности доцента. Однако в программе Малахова многие обвиняли руководство вуза в том, что оно не сделало этого раньше.