Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках нового клипа

Съемки нового клипа группы «Винтаж» могли закончиться для вокалистки Ани Плетневой весьма печально. 13 ноября в Сети появилось музыкальное видео артистки на песню «Преступление и наказание», и его создатели поделились с Teleprogramma.pro казусом, который произошел на съемочной площадке.

Началось с того, что из-за напряженного гастрольного графика певица не смогла нормально порепетировать. В результате она постоянно ошибалась в кадре, и каждый дубль приходилось переснимать десятки раз.

А потом случилось так, что на площадку уже собирались вызвать скорую. Во время съемок сцены в ванной, в которой артистка должна была «купаться» в крошке пенопласта, Плетнева подкинула горсть этой «пены». Потоком воздуха от вентилятора пенопласт занесло в дыхательные пути артистки. Аня начала задыхаться, и режиссеру пришлось прервать съемку.

К счастью, медицинская помощь артистке не понадобилось, в гримерке она сама справилась с удушьем. Но, как мы может наблюдать в финальной версии клипа, от подбрасывания пенопласта решили отказаться.

Кстати, песня «Преступление и наказание» войдёт в новый альбом группы «Винтаж», который выйдет в начале марта 2020 года. А до этого, в декабре уходящего года, Анна Плетнева выпустит пластинку с песнями собственного авторства.