Есть нечего: домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины

Поклонники не могут понять, что происходит с фигурой танцовщицы — она тает на глазах.

Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». Во время тренировок артистка тратила много сил, а также порой не успевала есть. Каждый раз, выступая на сцене, выполняя акробатические трюки, по словам звезды, она теряет два килограмма. Ко всему прочему, она питается исключительно полезными продуктами, поэтому в последнее время балерина стала буквально таять на глазах.

Недавно Анастасия избавилась от наращенных локонов, представ с челкой и волосами длиной по плечи. По мнению эксперта, прическа омолодила артистку. А накануне, после насыщенного дня, девушка поделилась новым фото. Свою худобу балерина подчеркнула черным платьем. А также она нанесла на лицо яркий макияж. Волочкова похвасталась, что скоро появиться в телешоу на Первом канале.

А вот поклонники были встревожены внешним видом артистки. Они считают, что она просто не может остановиться, хотя худеть ей больше нельзя. Многие написали, что итогом самоистязаний стали заломы на лице Анастасии, которые до ужаса испугали даже самых преданных ее фанатов. «Настя, ешьте хотя бы куриные яйца, орехи, молочные продукты, масло сливочное, у вас скоро будет лысая голова», «В лице какая то травма психологическая присутствует», «Постарела очень», «Выглядит как алкашка», — стали строчить в комментариях пользователи.

Но похоже, что Волочкова не собирается из слушать. На следующий день она опубликовала снимок тележки из супермаркета, в которой разновидности салата, капуста, шампиньоны, острый перец и кавказский напиток «Тан».

«Наша хозяюшка по дому, Лола, прислала мне фото тележки с продуктами из магазина со словами: „Там, правда, нечего есть.. Но для вас это целая еда“. Я так смеялась. А ведь это правда. Но зато стройность и легкость мои на лицо», — похвасталась балерина.

Поклонники вновь ужаснулись. Они начали просить, чтобы Анастасия включила в рацион мясо и стала кушать больше белковой пищи в целом. «Вам больше не нужно худеть. Очень худенькая. Стройная. Подтянутая. Начинайте кушать», — взмолилась одна из подписчиц.