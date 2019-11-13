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Мужская версия «Тату» открестилась от рыжего Иванушки

Солисты группы #AppolonovGang уверяют, что они просто родственники.

Мужская версия «Тату» открестилась от рыжего Иванушки
#AppolonovGang. Фото: личный архив

Солисты дуэта #AppolonovGang в интервью Teleprogramma.pro развеяли слух о том, что рыжий Иванушка является их продюсером. По словам Андрея и Сергея, Григорьев-Апполонов — их родственник.

#AppolonovGang. Фото
#AppolonovGang. Фото: личный архив

Хотя и помогает им в творчестве. Но чаще всего эта помощь имеет нематериальный характер — музыкант наставляет парней, дает им ценные советы. А продюсера у музыкантов и вовсе нет.

В последнее время дуэт нередко сравнивают с мужской версией «Тату». Парни честно признаются, что не знают почему так, но уж точно не из-за их ориентации. Оба были женаты, Сергей недавно развелся, а у Андрея супруга умерла. Их раны еще до конца не затянулись, и музыка стала для них своеобразной терапией.

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«Иванушки International»«Иванушки»группа "Иванушки"Рыжий Иванушка
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Мужская версия «Тату» открестилась от рыжего Иванушки
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