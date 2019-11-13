Врачи вернули возможность ходить ветерану со скрученной ногой

Десять лет страдавший от боли в коленях мужчина снова стоит на ногах.

В московском Госпитале для ветеранов войн № 2 провели выдающуюся операцию. В руки врачей поступил 87-летний полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны.

Пожилой мужчина жаловался на постоянные боли в коленях, которые мучили его уже более десяти лет. Из-за них бывший военный не мог ходить.

Проведя обследование, медики поняли, что у пациента отсутствуют передние и задние крестообразные связки, одна из ног ветерана была скручена до 45 градусов.

Врачи решили поставить ему сложный протез. Собирать его пришлось из разных деталей под индивидуальную ситуацию. Операция длилась около трех часов.

Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, уже на второй день ветеран смог самостоятельно передвигаться. Хирурги планируют провести ему аналогичную операцию на второй ноге, и тогда пациенту станет еще легче ходить.

Браво врачам — буквально поставили дедушку на ноги!