Котики-наркотики: хвостатый наркокурьер сбежал от суда в Тульской области

Когда одного кота меняют на другого, чтобы попасть на рейс, это забавно. Но когда животное — орудие преступления, тут уже не до шуток.

В Новомосковском суде (Тульская область) рассматривается дело о переброске наркотиков в колонию. По стране таких инцидентов тысячи, но в этом наркокурьером для заключенных выступил кот.

Предыстория такова: один из зеков, по версии следствия, приручил кота для организации наркотрафика в колонию. Он отдал хвостатого питомца освободившемуся сокамернику, чтобы тот передал его «своим пацанам» на воле. По плану, те должны были прицепить на животное ошейник с тайным кармашком (внутри доза) и выпустить возле колонии, а пушистый комочек сам бы вернулся к хозяину, не привлекая внимания охраны.

Схема была практически реализована, но приехавших к колонии приятелей «великого комбинатора» стражи порядка задержали вместе с котом.

Дальше расследование, уголовное дело, животное признали вещественным доказательством и отправили в местный зооуголок. Но когда пришло время предъявить хвостатого соучастника в суде, оказалось, что он сбежал.

Но сторона обвинения все равно принесла судье некое животное. Адвокат обвиняемых посмотрел на него и запротестовал: это же совсем другой кот!

«В деле присутствует фототаблица с котом, есть видеозапись, когда сотрудники снимают машину и кота в ней. После этого телевидение снимало того самого кота в зооуголке, — цитирует юриста Дмитрия Сотникова издание «Коммерсантъ». — Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый».

Теперь сторона защиты настаивает, что обвинение не только утеряло главный вещдок, но и попыталось его сфальсифицировать. Вдобавок, без питомца-наркокурьера в деле «не установлен способ преступления», как говорят юристы.

Этим сбежавший от стражей порядка кот серьезно помог своему хозяину. Зря говорят, что кошки не знают преданности.