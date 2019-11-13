Уже не скрыть: Лобода беззастенчиво копирует стиль Пугачевой

Дизайнер Геннадий Горбачев считает, что в этом нет ничего плохого.

Слышали последнюю интернет-шутку? Лобода и Пугачева стали пользоваться услугами одного стилиста. Впрочем, шутки шутками, но нетрудно заметить, что дамы действительно часто появляются в схожих нарядах. Та же привязанность к total black, любовь к шляпам… А что скажет по этому поводу эксперт?

Дизайнер Геннадий Горбачев заметил, что певицы в последнее время стали очень дружны. Часто посещают концерты друг друга, вместе появляются на светских мероприятиях. Кроме того, Алла Борисовна как-то назвала Лободу своей преемницей.

«Учитывая эти факты, можно смело сказать, что Лобода невольно копирует Аллу Борисовну в образах и подаче. Да и сама Пугачева не прочь сменить имидж на более молодежный, а заодно удивить поклонников и журналистов своими эпатажными выходками. В этом нет ничего плохого, на мой взгляд. Каждый из нас стремится завоевать свое почетное место среди людей достигших высокого уровня, а порой их переплюнуть. Хуже, когда люди стараются прожить чужие жизни», — рассказал Teleprogramma.pro Геннадий Горбачев.

Дизайнер считает, что Лобода заслуживала свое место в российском шоу-бизнесе и имеет право перенимать что-либо от человека «номер один» на нашей эстраде.