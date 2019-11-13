НОВОСТИ

Уже не скрыть: Лобода беззастенчиво копирует стиль Пугачевой

Дизайнер Геннадий Горбачев считает, что в этом нет ничего плохого.

Уже не скрыть: Лобода беззастенчиво копирует стиль Пугачевой
Пугачева. Фото Global look press.

Слышали последнюю интернет-шутку? Лобода и Пугачева стали пользоваться услугами одного стилиста. Впрочем, шутки шутками, но нетрудно заметить, что дамы действительно часто появляются в схожих нарядах. Та же привязанность к total black, любовь к шляпам… А что скажет по этому поводу эксперт?

Дизайнер Геннадий Горбачев заметил, что певицы в последнее время стали очень дружны. Часто посещают концерты друг друга, вместе появляются на светских мероприятиях. Кроме того, Алла Борисовна как-то назвала Лободу своей преемницей.

«Учитывая эти факты, можно смело сказать, что Лобода невольно копирует Аллу Борисовну в образах и подаче. Да и сама Пугачева не прочь сменить имидж на более молодежный, а заодно удивить поклонников и журналистов своими эпатажными выходками. В этом нет ничего плохого, на мой взгляд. Каждый из нас стремится завоевать свое почетное место среди людей достигших высокого уровня, а порой их переплюнуть. Хуже, когда люди стараются прожить чужие жизни», — рассказал Teleprogramma.pro Геннадий Горбачев.

Дизайнер считает, что Лобода заслуживала свое место в российском шоу-бизнесе и имеет право перенимать что-либо от человека «номер один» на нашей эстраде.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиЗвездный стильмода и стильСветлана Лобода
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Уже не скрыть: Лобода беззастенчиво копирует стиль Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: