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Минус 10 кило: диетолог раскрыла секрет похудения Успенской

Елена Соломатина считает, что все дело в правильных мыслях.

Минус 10 кило: диетолог раскрыла секрет похудения Успенской
Любовь Успенская. Фото Global look press / Анатолий Ломохов

65-летняя Любовь Успенская недавно рассказала журналистам телеканала Ю, в чем секрет ее изменившейся внешности. Ведь даже слепой заметил, как звезда в последнее время постройнела и похорошела. Если верить певице, она ничего особенного не делала – просто перестала есть после шести и, главное, постаралась отключить мысли о еде.

Teleprogramma.pro решила поинтересоваться у эксперта, может ли такой простой метод оказаться столь действенным. Ведь Успенской, следуя столь нехитрым правилам, удалось потерять целых 10 кг.

Удивительно, но диетолог Елена Соломатина признала, что похудеть «методом Успенской» действительно возможно.

«Важно переформатировать свой мозг, чтобы не думать о еде. Для этого нужно постараться перенаправить свое внимание на совершенно другие вещи, на какую-то другую доминанту. Человек влюбленный или просто увлеченный чем-то может и не вспомнить о еде. Поэтому попробуйте придумать себе какое-то интересное занятие», — объяснил врач.

А вот что касается отказа от еды после 18:00, то это не всегда действенно. Здесь важно, во сколько человек, в принципе, ложится спать. «Если в 10 вечера, то это работает. Но у многих такой отказ вызывает стресс, особенно, если человек укладывается поздно и долго не может заснуть из-за голода. Хотя для некоторых этот метод тоже работает», — уточнила Елена Соломатина.

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Минус 10 кило: диетолог раскрыла секрет похудения Успенской
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