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Защитники историка Соколова выразили соболезнования семье убитой студентки

В Сети появилась петиция об освобождении доцента СПбГУ.

Защитники историка Соколова выразили соболезнования семье убитой студентки
Олег Соколов несколько лет назад. Фото: Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org

Непонятно зачем, но в Сети появилась петиция в защиту преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении своей возлюбленной — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Документ на одной из интернет-площадок создал блогер-правозащитник Геннадий Макаров. В своей петиции он требует немедленно реабилитировать и освободить арестованного доцента.

«Олега Валерьевича, как творческого и страстно увлеченного человека, скомпрометировали в результате длительной травли в Интернете, доведя до психически невменяемого состояния. Заслуги сира Соколова в науке неоспоримы», — пишет автор призыва, адресованного президенту, Верховному суду и РАН.

За три дня петицию подписали уже более 170 человек.

Добавим, что Макаров создал в социальной сети группу поддержки Олега Соколова, в которой называет историка невиновным.

«Администрация группы выражает соболезнование папе и маме погибшей Анастасии Ещенко-Соколовой. Вместе с тем даем гарантию, что приложим все усилия по раскрытию данного преступления и установлению истинных соучастников и подстрекателей к доведению до убийства, чтобы они не оставались в тени безнаказанными», — гласит свежий пост в данном сообществе.

В комментариях под всем этим немало людей выражает возмущение тому, что находится кто-то, верящий в невиновность преподавателя. На данный момент следствие располагает уже немалым количеством улик, да и сам подозреваемый сознался в содеянном. Мало того, он признался, что после кровавой расправы собирался сам свести счеты с жизнью.

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Защитники историка Соколова выразили соболезнования семье убитой студентки
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