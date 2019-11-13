Шульгин умудряется строить козни Валерии спустя годы после расставания

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его коллега и бывший супруг Валерии Александр Шульгин строит козни певице даже после расставания. Уже много лет не может выйти фильм об яркой исполнительнице, который очень ждут почитатели ее таланта.

«На ТВЦ до сих пор не вышел большой фильм с Валерией, потому что Шульгин не дает разрешение на использование песен в эфирах. То есть, если дает, то за большие деньги. Он просит такие суммы, которые неприемлемы для любого телеканала. Разве так поступают? Все-таки у него от нее есть биологические дети. Лично я пригласил Шульгина через одного известного журналиста на сольный концерт его сына. Он сказал, что занят и у него другие дела», — сказал нынешний муж Валерии.

По словам Пригожина, младший сын Шульгина спросил отца, правда ли тот бил их мать. Шульгин не стал скрывать, что это правда.

«Чужой дядя о них заботится больше, чем родной отец. Он даже шоколадку детям не подарил на юбилей. Шульгин, когда его спросил Арсений, сказал ему: «А ты Арсений Шоколадкин?» На что Арсений оригинально ответил ему: «А ты один хочешь быть Шоколадкиным». Он утверждает, что платил алименты. Арсений взял и сфотографировал сберкнижку Валерии с пустыми страницами. На что Шульгин сказал: «Ой, надо спросить у своего бухгалтера». Да он ни копейки денег им не давал. Мы содержали детей. Его детей в том числе», — сказал продюсер.