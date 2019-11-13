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Две грации: жених снял 50-летнюю Бондарчук и «боевую подругу» Чичваркина без белья

Светлана провела вечер в бане в приятной компании.

Две грации: жених снял 50-летнюю Бондарчук и «боевую подругу» Чичваркина без белья
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

Светлана Бондарчук даже после развода недолго была одинока. Светская львица крутила роман с фотографом Сергеем Табуновым, но эти отношения оказались непрочными. Уже около года она встречается с Сергеем Харченко. Они настолько близки, что не так давно съездили вместе на свадьбу друзей бизнесвумен. Также он сопровождал блондинку на бракосочетании Ксении Собчак. Примечательно, что вскоре после этого на заветном пальце 50-летней знаменитости появилось кольцо, но слухи о помолвке она не комментирует.

А накануне директор дизайнерского агентства разместил в соцсети пикантное фото своей невесты. Бондарчук предстала в кадре обнаженной. Она была запечатлена спиной к камере. Ее голову покрывало банное полотенце, а голые ягодицы женщина прикрыла простыней. Она только вышла из бани, поэтому предстала без макияжа. Рядом с ней расположилась подруга Татьяна — герлфренд Евгения Чичваркина, которая родила ему дочь. Сам бизнесмен называет ее не иначе как «боевой подругой».

«Я люблю тебя, детка», — написал Харченко.

Поклонники отметили, что подруги очень похожи. Многие восхитились моложавым видом светской львицы. Отметим, что звезда много работает над собой. Она не боится делать уколы красоты. Также экс-жена режиссера Федра Бондарчука регулярно занимается спортом и очень любит йогу.

Фото: instagram.com/sirg74/

К слову, сейчас Бондарчук с женихом путешествует по Англии. Накануне они закупились разными морепродуктами. Вечером женщина рассказала об этом в «сторис». Она перечислила все деликатесы, которые приобрела.

Бондарчук с возлюбленным. Фото: instagram.com/sirg74/
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Две грации: жених снял 50-летнюю Бондарчук и «боевую подругу» Чичваркина без белья
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