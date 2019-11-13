Утяшева рассказала, что бережет ее брак с Павлом Волей

По словам Утяшевой, ей бы не хотелось выводить определению формулу спасения от «пресловутого быта». Фактора, разрушающего самые гармоничные отношения. При этом телеведущая все-таки обмолвилась на тему супружества, отметив, что ей очень повезло с избранником. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли считает, что большинство людей слишком требовательны к такому понятию, как счастье.

больше по теме Мастер-класс: Утяшева выработала свою систему борьбы с плохим настроением Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли старается не выплескивать на семью негатив.

При этом многие не хотят прилагать никаких усилий, работать на собой и саморазвиваться. Ляйсан выступила с критикой в адрес тех, кто «насмотрелся красивых картинок» в Instagram с историями о сказочной жизни.

Утяшева не сомневается, что в большинстве случаев за «пресловутым бытом» скрывается неумение выстроить доверительные партнерские отношения в браке. Возлюбленная Павла Воли полагает, что союз вряд ли окажется на грани, если женщина с любовью готовит своему избраннику завтраки, обеды и ужины.

Говоря о супружестве и делясь секретом собственных гармоничных отношений с мужем, гимнастка посоветовала представительницам прекрасного пола перестать тратить время на пустое ожидание того, что кто-то захочет их осчастливить. По мнению Утяшевой, каждый сам должен быть источником своего личного счастья, пишет Woman.ru. В этом и есть секрет гармоничных отношений в паре.