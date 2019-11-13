НОВОСТИ

Утяшева рассказала, что бережет ее брак с Павлом Волей

Гимнастка не сомневается: большинство людей слишком требовательны к такому понятию, как счастье.

Утяшева рассказала, что бережет ее брак с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

По словам Утяшевой, ей бы не хотелось выводить определению формулу спасения от «пресловутого быта». Фактора, разрушающего самые гармоничные отношения. При этом телеведущая все-таки обмолвилась на тему супружества, отметив, что ей очень повезло с избранником. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли считает, что большинство людей слишком требовательны к такому понятию, как счастье.

При этом многие не хотят прилагать никаких усилий, работать на собой и саморазвиваться. Ляйсан выступила с критикой в адрес тех, кто «насмотрелся красивых картинок» в Instagram с историями о сказочной жизни.

Утяшева не сомневается, что в большинстве случаев за «пресловутым бытом» скрывается неумение выстроить доверительные партнерские отношения в браке. Возлюбленная Павла Воли полагает, что союз вряд ли окажется на грани, если женщина с любовью готовит своему избраннику завтраки, обеды и ужины.

Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей
Ляйсан Утяшева обрела свое женское счастье рядом с Павлом Волей (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

Говоря о супружестве и делясь секретом собственных гармоничных отношений с мужем, гимнастка посоветовала представительницам прекрасного пола перестать тратить время на пустое ожидание того, что кто-то захочет их осчастливить. По мнению Утяшевой, каждый сам должен быть источником своего личного счастья, пишет Woman.ru. В этом и есть секрет гармоничных отношений в паре.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиЛяйсан УтяшеваПавел Воля
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Утяшева рассказала, что бережет ее брак с Павлом Волей
Интересно?
Поделись с друзьями: