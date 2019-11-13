СМИ сообщили о топ-менеджере российского банка, избившего сына-школьника

В Сети появилось сообщение о домашнем насилии, устроенном топ-менеджером «Промсвязьбанка». Якобы Юрий Новожилов, являющийся советником председателя правления этой финансовой организации, избил своего 12-летнего сына.

Telegram-канал Baza передал, что полиция проводит проверку по заявлению матери мальчика, с которой коммерсант живет раздельно (супруги в разводе). Якобы она отпустила ребенка к отцу, чтобы тот провел время с сынишкой, но вдруг папе захотелось позаниматься с наследником уроками, и, оценив знания мальчика, мужчина пришел в ярость.

Сообщается, что вначале он дал сыну оплеуху, а затем повалил на пол и продолжил бить руками и ногами. Весь в синяках школьник вернулся домой и пожаловался маме. Женщина отвезла ребенка в больницу, там медики заподозрили у него сотрясение головного мозга.

Сам Новожилов очень удивился, когда прочел в СМИ о нанесенных им побоях. Газете «Ведомости» он сообщил, что его сын здоров и ходит в школу.