«После химиотерапии брови и ресницы отвалились»: карьера Копосовой оказалась под угрозой

Актриса Ольга Копосова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как смогла победить рак. Несколько лет назад ей был поставлен неутешительный диагноз.

«У меня признали рак груди. Я на месяц в больнице застряла. Мне папа звонил, а я ему говорила, что у меня какая-то ерунда. Он даже не знал сначала, что у меня серьезная онкология. Потом уже когда началась химиотерапия, я облысела, то поняла, что правду не скроешь. Я отцу сказала, что меня нормально пролечивают. Выживу, все будет в порядке», — сказала актриса.

При этом на вопрос ведущего Бориса Корчевникова, как она узнала о страшном диагнозе актриса ответила: «Я сама нащупала. Просто появился какой-то шарик. Я сначала, конечно, не думала про онкологию. А через год я уже чувствую, что у меня растет это образование. Внутри это чувствуется, внутри это шевелится, как будто живет вместе со мной. При этом, когда я трогала это место, то мне было больно. В больнице медик сразу сказала: «Так, новообразование. Пойдемте пункцию сделаем». Потом медик просто завела меня в кабинет, дала карту, в которой было написано – рак молочной железы. Я думала, что делать. Даже просила отложить операцию до лета, потому что было много работы», — сказала звезда сериала «След».

Актриса отметила, что продюсеры придумали сцену, что она ложится в больницу. «Это мое заболевание всех коллег шокировало. Потом я появилась на съемочной площадке без волос. Мне сделали парик. Мне еще в больницу позвонил генеральный продюсер и сказал: «Ольга, вы наша команда, вы наш человек, мы вас ждем». Я сказала, что сразу из-под ножа вернусь на съемки. После химиотерапии брови и ресницы отвалились. Прошла четыре курса. В итоге ресницы клеили, брови рисовали. Делали все, чтобы только я снималась в продолжении сериала», — заметила она.