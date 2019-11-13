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«Пока муж на работе»: принарядившаяся Пугачева решила сбежать из замка

Певицу поддержала Наташа Королева, позвав к себе в гости.

«Пока муж на работе»: принарядившаяся Пугачева решила сбежать из замка
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com/

Алла Пугачева не скрывает, что не любит холода. Недавно она объявила, что уже ждет весну. При этом артистка стала чаще выходить в свет. Она то водит двойняшек Лизу и Гарри в интересные места в Москве, то посещает светские мероприятия. Так, на днях она побывала на премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского. Певица осталась в восторге от работы режиссера.

Похоже, что Примадонне не сидится на месте. Тем более, что осень в Москве выдалась достаточно теплой. Артистка в 70 лет активно пользуется в соцсетями. Новый пост удивил ее подписчиков. Алла Борисовна облачилась в черный костюм и блузку в тон. К образу она добавила шляпу с полями и несколько золотых цепочек. Певица также сделала укладку и накрасилась. Как оказалось, она принарядилась, чтобы появиться на публике или встретиться с друзьями.

«Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?», — написала она, явно находясь в хорошем настроении.

Ее сразу поддержала Наташа Королева. «Приезжайте в гости Алла Борисовна!!! У меня тоже муж на работе и сын в универе!!! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу гарантирую», — заверила она. «Какое заманчивое предложение. Спасибо Натусик, но нам с тобой 2-х часов мало», — ответила Примадонна. Поклонники предложили певице сходить в кино или погулять.

фото: instagram.com/alla_orfey/

Напомним, что накануне Пугачеву поклонник встретил в ЦУМе. Звезда в белоснежном пальто выбирала себе обновки. Она заглянула в бутик Prada, где побеседовала с продавцом. Многие в тот день пожалели, что тоже не оказались в центре Москвы и не встретили саму Примадонну. Но похоже, что 13 ноября она в течение двух часов будет свободна и, возможно, снова пройдется по магазинам.

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«Пока муж на работе»: принарядившаяся Пугачева решила сбежать из замка
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