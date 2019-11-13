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Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях

В интервью глянцевому изданию Софья поведала о тайной свадьбе.

Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях
Софья Эрнст. Фото https://www.instagram.com/sofyapavlovna/

В июле 2017 года некоторые СМИ сообщили о том, что Константин Эрнст женился на Софье Заике. Однако никаких подтверждений тому не было. Разве, кроме того факта, что актриса изменила в своем блоге фамилию. Но мало ли как бывает? К примеру, Анна Цуканова-Котт давно носит фамилию мужа, но зарегистрировала свой брак с Александром Коттом она только в сентябре.

И вот Софья Эрнст решилась – дала большое интервью журналу Tatler, в котором призналась, что действительно у нее состоялась свадьба и даже поделилась ее подробностями. А еще поведала о своем питерском прошлом, детях и первых заработках.

Кстати, наследников у Софьи двое – это две дочери 2-х и 3-х лет, а вот как их зовут пока неизвестно. Эрнсты это тщательно скрывают и нигде не появляются вместе с детьми. Зачем нужна такая конспирация – неизвестно, потому что родители это тоже не объясняют. У Константина Эрнста есть еще и третья дочь, которая живет в Америке.

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Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях
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