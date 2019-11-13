Заснувшую в Артеке школьницу наутро нашли мертвой

В самом известном детском лагере Крыма, да и всей страны, «Артеке» снова произошла трагедия. На территории учреждения умерла 15-летняя девочка, которая приехала туда на отдых.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По предварительной версии следователей, 12 ноября школьница легла спать, а на следующее утро оказалось, что она мертва. Причины смерти ребенка установит назначенная медицинская экспертиза.

«Следователями будет допрошен круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы», — сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что девочка приехала из Махачкалы.

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Страшно, что это уже второй случай смерти ребенка в Артеке за последнее время. 12 октября тот же правоохранительный орган сообщил о гибели 12-летнего мальчика из Петербурга.

Школьника привезли из лагеря в больницу с пневмонией. Врачи не смогли его спасти. После этого случая следователи стали изучать условия содержания в детском центре, возбуждено уголовное дело «по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».