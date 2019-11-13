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«Эти дни подвергают нас испытанию»: в Венеции произошло самое крупное за полвека наводнение

В городе наблюдаются большие разрушения, двое человек погибли.

«Эти дни подвергают нас испытанию»: в Венеции произошло самое крупное за полвека наводнение
Ситуация в Венеции критическая. Фото: мэрия города.

Венецию затопило. Старинный итальянский город страдает от сильного наводнения, какого местные жители не наблюдали с 1966 года.

По сообщению итальянского агентства ANSA, из-за прилива уровень воды поднялся на 150 сантиментов, серьезные повреждения получила базилика Сан-Марко, двое человек погибли.

«Мы здесь с патриархом Мораглией, чтобы поддержать вас, но нам нужна помощь всех горожан, чтобы преодолеть эти дни, они подвергают нас испытанию», — написал в Twitter мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Сообщается, что погибшие были жителями острова Пеллестрина. Один из них — 78-летний пенсионер — получил удар током при попытке перезапустить электрические насосы в своем затопленном доме.

Центр города сильно пострадал, повреждено около 60 лодок, в том числе знаменитые вапоретто. Во многих районах отключены электричество и телефонная связь. Из-за коротких замыканий произошло множество пожаров. За ночь огнеборцы среагировали на сотню вызовов и еще 120 ЧП ликвидируют в течение дня.

Местные бизнесмены и владельцы заведений понесли страшные убытки. Кроме того, из-за шторма произошло несколько ЧП в прибрежной зоне. Некоторые дороги заблокированы, учебные заведения не работают.

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«Эти дни подвергают нас испытанию»: в Венеции произошло самое крупное за полвека наводнение
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