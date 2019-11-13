«Наша банда»: Милявская оторвалась на вечеринке с Кудрявцевой и Семенович

48-летняя Лера Кудрявцева трогательно поздравила близкого друга продюсера телеканала, директора департамента по работе с артистами на телеканале «МУЗ-ТВ» с днем рождения. Виновник торжества — Николай Попов — устроил вечеринку для самых близких. Среди приглашенных, помимо возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова, была замечена Лолита Милявская, которая переживает не самый простой период. Украинская исполнительница разводится с инструктором по сквошу Дмитрием Ивановым. Этот брак продлился девять лет: по слухам, мужчина уже успел обзавестись новой состоятельной поклонницей — владелицей салона красоты.

Поздравить именинника с личным праздником пришел «Золотой голос России» Николай Басков, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович и ви-джей телеканала «МУЗ-ТВ» Андрей Разыграев. На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками фотоотчётом, рассказав о том, как прошла вечеринка. Телеведущая не стала скрывать, что получила невероятный заряд положительных эмоций, увидевшись с близкими друзьями.

«Коля, это был чудесный вечер! С Днем рождения тебя еще раз!! Ну, а на фото — наша банда», — отметила Кудрявцева.

На юбилее музыкального продюсера Иосифа Пригожина супруга хоккеиста Игоря Макарова утверждала, что с появлением дочки Машеньки она старается не засиживаться на светских мероприятиях, так как дома ее ждет малышка.