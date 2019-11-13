Без шуток и пиара: Рудковская обратилась в полицию из-за угроз сыну

Около месяца назад Яна Рудковская и Евгений Плющенко обратились в полицию с заявлением на назойливую поклонницу, которая атаковала блог их сына Саши. Женщина обещала убить ребенка. Об этом инциденте стало известно только сейчас. Рудковская подтвердила в своем Telegram-канале данный факт.

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По словам продюсера, она не дает комментариев по этому поводу «в интересах следствия». Рудковская попросила отнестись к ее молчанию с пониманием и не беспокоить ее и мужа. Однако заметила, что полиция уже проделала немалую работу и находится на правильном пути.

«Я надеюсь эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за преступление», — написала она.

Яна Рудковская поблагодарила всех за понимание. Однако в Сети далеко не все отнеслись действительно с пониманием к проблеме продюсера и фигуриста. Некоторые Telegram-каналы, распространили эту новость с очевидным критическим окрасом. «Рудковская допиарилась на Гном Гномыче до заявления в полицию», — написал, к примеру, паблик «НеМалахов».

Источник намекал на то, что звездная пара излишне активно тиражируют своего сына в СМИ. Доходит до того, что Саша стал с трудом переносить журналистов, требуя за общение с собой плату в виде игрушек.