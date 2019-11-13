Звезда сериала «След» Копосова объяснила, почему ее сестра ушла в монастырь

Как сказала актриса, родственница всегда была не уверена в себе.

Звезда сериала «След» Ольга Копосова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о своей родной сестре, которая ушла в монастырь. Как заметила актриса, родственницу она поддерживает в этом решении.

«Аня уже несколько лет живет в монастыре. Видимо ей там понравилось, им она понравилась. Ее там окружили какой-то теплотой. Ей всегда не хватало теплоты. Она всегда была неуверенным в себе человеком. И в школе, и потом, когда выросла. Я всегда знала, что хочу, а она нет. Вот как будто я забрала все себе это», — заметила актриса.

Также Копосова отметила, что у ее сестры до тридцати лет любимое слово было — не знаю. «Ну как так не знаю? И она как-то вот так там застряла. Сначала она крестилась, потом устроилась туда на работу. И в результате она мне однажды говорит, что уходит в монастырь. И при этом она неловко засмеялась», — вспомнила Ольга Копосова.

При этом звезда отметила, что решение родственницы поддерживает. Она уверена, что в монастыре той будет лучше. «Я считаю, что это правильно. Это ее путь. Ее по жизни кидало туда-сюда. Даже мама, когда уже была больна и узнала об этом решении дочери, была довольна, что так получилось», — сказала актриса.