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Схитрил и оправдался: хозяин толстого кота Виктора подержал инициативу Госдумы

Михаил Галин не против доплачивать за «лишний» вес питомцев в самолетах.

Схитрил и оправдался: хозяин толстого кота Виктора подержал инициативу Госдумы
Владелец кота Виктора заявил, что не имеет никаких претензий к авиакомпании ФОТО: https://www.instagram.com/mikhail_galin/

История Михаила Галина и его кота Виктора вот уже несколько дней является самой обсуждаемой и не только в соцсетях. Тема перевозки животных, которые имеют излишний вес, нашла отклик даже у депутатов. Из Госдумы последовало предложение изменить существующие правила, которые запрещают брать в салон самолета питомца, чей вес превышает 8 кг.

Народные избранники предлагают доплачивать за братьев меньших, если их вес больше норматива. Дополнительные траты гарантируют четвероногому пассажиру место рядом с хозяином, а не в багажном отсеке.

Михаил Галин оценил данное предложение и полностью с ним согласен, но при условии, что эти нормативы удовлетворяют всем требованиям безопасности.

«Должна быть альтернатива. Конечно, имеет смысл рассмотреть такое предложение. Должна быть возможность взять «лишние» килограммы кота на борт», — цитирует слова Михаила  радио «Комсомольская правда».

Если бы подобное правило действовало в настоящее время, то мужчина не раздумывая доплатил бы за перевес своего питомца, а не пошел на подлог. Теперь за то, что процедуру взвешивания прошел более стройный двойник кота Виктора, а на борт поднялся сам 10-килограммовый котейка, приходится расплачиваться владельцу.

«Претензий к авиакомпании у меня нет. Я сам нарушил правила и это моя вина. Мне пришлось, к моему стыду, произвести подмену. Только после этого кот был допущен на борт», — признается мужчина.

В наказание авиакомпания заблокировала все бонусные баллы, которые Михаил копил 14 лет. Сумма оказалась внушительной: на них клиент мог бы бесплатно слетать в любую точку мира или полгода раз в месяц летать из Москвы во Владивосток.

«Моя ошибка была в том, что рассказал об этом в соцсетях. Если бы знал, что история получит такой резонанс, то ограничил доступ к публикации. Естественно, если бы история не была предана огласке, то не наказали. Теперь бонусные мили сгорели, больше я не могу участвовать в данной программе, меня заблокировали», — поделился Михаил.

Он не сожалеет о случившемся, старается относиться к данной потере философски. А еще учится жить с неожиданно свалившейся на него популярностью. К этим же условиям приспосабливается «виновник» событий кот Виктор. Он уже стал настоящим героем в соцсетях, сообщает  сайт Радио «КП».

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аэропортбагажВладивостокГосдумакотМосквасамолет
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Схитрил и оправдался: хозяин толстого кота Виктора подержал инициативу Госдумы
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