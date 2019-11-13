СМИ: Заворотнюк видели плавающей в бассейне

Сразу несколько источников в СМИ (в частности, телеканалы Ю и НТВ) сообщили, что Анастасия Заворотнюк якобы пошла на поправку и даже замечена плавающей в бассейне.

больше по теме Онколог оценил шансы на выздоровление Заворотнюк с помощью генной терапии По словам специалиста, эта методика очень дорогостоящая и крайне сложная.

Такой же информацией располагает и продюсер Андрей Разин, который сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии в своем блоге. Правда родственники Заворотнюк удивились этому посланию музыкального деятеля. Они заявили, что никогда не общались с ним, и его осведомленность их удивляет. Разин с ними спорить не стал и лишь ответил позже, что желает только добра актрисе.

А вот Татьяна Навка и ее коллектив не ограничились только лишь словами сочувствия. Все средства от заключительного спектакля «Аленький цветочек», с которым они выступили 10 ноября, артисты передали родственникам Заворотнюк на ее лечение. «Анастасия находится в борьбе с болезнью, она молодец, она умничка», — сказала Татьяна.

Отметим, что на это представление пришло больше 4 тыс. 500 человек.