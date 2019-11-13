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Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста

Женщина не оплатила штрафы ГИБДД.

Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста
Мать Заворотнюк может попасть за решетку/http://globallookpress.com/

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, 76-летняя Валентина Борисовна в ближайшее время может оказаться за решеткой. За ней значится огромное количество неоплаченных штрафов. У женщины скопилось 332 «письма счастья». Причем большинство из них не оплачено.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Мать Заворотнюк может отправиться за решетку/http://globallookpress.com/

Как известно, около пяти лет назад актриса подарила матери шикарную иномарку «Порше Панамера». Эта машина регулярно попадает на камеры видеонаблюдения. Основные нарушения – парковка в неположенном месте и превышение скорости. Ясно, что за рулем, скорее всего, находилась не сама женщина, а муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Как известно, он также ездит на автомобиле. Однако отвечать перед законом придется именно Валентине Борисовне, потому что машина зарегистрирована на нее.

Добавим, что в мае нынешнего года автомобиль был замечен на полосе для маршрутных такси. Штраф в три тысячи рублей с тех пор не оплачен. Все сроки уже вышли. Теперь владельца транспортного средства могут спокойно привлечь по статье и выписать 15 суток ареста. При этом, как сообщает источник, таких штрафов, за который предусмотрен арест, уже девять, сообщает «Комсомольская правда».

Актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реабилитационном центре на Рублевке. Она проходит лечение после двух операций на головном мозге. За ней ухаживают близкие люди. По возможности к жене приезжает фигурист Петр Чернышев. Правда, сейчас он занят в ледовых шоу Татьяны Навки, поэтому все время быть около супруги не может.

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Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста
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