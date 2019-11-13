Матери Анастасии Заворотнюк грозит 15 суток ареста

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, 76-летняя Валентина Борисовна в ближайшее время может оказаться за решеткой. За ней значится огромное количество неоплаченных штрафов. У женщины скопилось 332 «письма счастья». Причем большинство из них не оплачено.

Как известно, около пяти лет назад актриса подарила матери шикарную иномарку «Порше Панамера». Эта машина регулярно попадает на камеры видеонаблюдения. Основные нарушения – парковка в неположенном месте и превышение скорости. Ясно, что за рулем, скорее всего, находилась не сама женщина, а муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Как известно, он также ездит на автомобиле. Однако отвечать перед законом придется именно Валентине Борисовне, потому что машина зарегистрирована на нее.

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Добавим, что в мае нынешнего года автомобиль был замечен на полосе для маршрутных такси. Штраф в три тысячи рублей с тех пор не оплачен. Все сроки уже вышли. Теперь владельца транспортного средства могут спокойно привлечь по статье и выписать 15 суток ареста. При этом, как сообщает источник, таких штрафов, за который предусмотрен арест, уже девять, сообщает «Комсомольская правда».

Актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реабилитационном центре на Рублевке. Она проходит лечение после двух операций на головном мозге. За ней ухаживают близкие люди. По возможности к жене приезжает фигурист Петр Чернышев. Правда, сейчас он занят в ледовых шоу Татьяны Навки, поэтому все время быть около супруги не может.