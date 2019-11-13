«Наш отец – Иосиф»: Артемий Шульгин отрекся от папы

Старший сын певицы Валерии Артемий Шульгин заявил, что уже много лет не общается со своим биологическим отцом, продюсером Александром Шульгиным. По его словам, ему даже тяжело назвать его отцом. «Наш отец – Иосиф, а биологическая составляющая не важна», – заметил 25-летний Артемий Шульгин.

При этом он подчеркнул, что точно такая же позиция и у двух других детей Валерии от продюсера – Ани и Арсения. Они тоже не собираются поддерживать связь со своим папой. По словам Артемия, который не так давно женился, он не позволит своим будущим детям общаться с Александром Шульгиным. Как сказал молодой человек, к этому человеку они не будут иметь никакого отношения.

Артемий Шульгин заметил, что он уже давно не вспоминает о своем биологическом отце. Он считает, что это была часть какой-то плохой истории, о которой нужно побыстрее забыть. Шульгина теперь он называет незнакомым человеком. Своему будущему ребенку, как выразился сын Валерии, он не позволит видеться с «незнакомым дядей». Артемий подчеркнул, что Шульгин не принимал никакого отношения в его воспитании. Общаться с ним он не видит никакого смысла.

Сын Валерии отметил, что вырастила его мать и Иосиф Пригожин. Продюсера он понимает с полуслова. Как заметил Артемий, с Иосифом Пригожиным у него даже характеры похожи, сообщает «СтарХит».

Ранее Артемий Шульгин говорил, что его отец изверг и тиран. По его словам, он никогда не простит отцу такое отношение к своей матери.