«Мы все для себя решили»: Джанабаева высказалась про ревность к Меладзе

Певица Альбина Джанабаева заявила, что она не ревнует своего мужа музыканта Валерия Меладзе, когда он выходит на сцене перед огромной аудиторией. По ее словам, часто вокруг исполнителя находится огромное количество женщин, людей. При этом от мужа идет позитивный и радостный поток энергии.

«Ревность — слишком неуместное определение в данном случае. На сцене он принадлежит зрителям, а дальше мы все для себя решили», — сказала Альбина Джанабаева.

Как добавил со своей стороны Валерий Меладзе, в его песнях много строк о любви. В какие-то моменты он думает о своей любимой супруге. Однако в большинстве случаев в эти моменты у него нет каких-то мыслей.

Также певец признался, что в силу профессии часто отсутствует дома. В это время супруга нередко ему присылает снимки детей. Как отметил Меладзе, он без ума от пятнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луки. В свободные часы Валерий Меладзе любит погулять с сыном около дома. Они много общаются. Певец забывает о каких-то личных неприятностях в такие моменты. При этом Меладзе сказал, что порой они с сыном затрагивают такие темы, о которых даже дома никогда не говорят, сообщает «Антенна».

Напомним, что Валерий Меладзе ушел от своей первой жены к экс-солистке группа «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Причем о том, что у них есть совместный ребенок долгие годы практически никто не знал. Лишь когда Джанабаева забеременела во второй раз они перестали скрывать свои чувства друг к другу.