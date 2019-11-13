НОВОСТИ

«Мы все для себя решили»: Джанабаева высказалась про ревность к Меладзе

Как считает исполнительница, на сцене ее супруг принадлежит зрителям.

«Мы все для себя решили»: Джанабаева высказалась про ревность к Меладзе
Джанабаева не ревнует мужа к поклонницам/http://globallookpress.com/

Певица Альбина Джанабаева заявила, что она не ревнует своего мужа музыканта Валерия Меладзе, когда он выходит на сцене перед огромной аудиторией. По ее словам, часто вокруг исполнителя находится огромное количество женщин, людей. При этом от мужа идет позитивный и радостный поток энергии.

Альбина Джанабаева. Фото
Джанабаева не ревнует Меладзе к зрителям/http://globallookpress.com/

«Ревность — слишком неуместное определение в данном случае. На сцене он принадлежит зрителям, а дальше мы все для себя решили», — сказала Альбина Джанабаева.

Как добавил со своей стороны Валерий Меладзе, в его песнях много строк о любви. В какие-то моменты он думает о своей любимой супруге. Однако в большинстве случаев в эти моменты у него нет каких-то мыслей.

Также певец признался, что в силу профессии часто отсутствует дома. В это время супруга нередко ему присылает снимки детей. Как отметил Меладзе, он без ума от пятнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луки. В свободные часы Валерий Меладзе любит погулять с сыном около дома. Они много общаются. Певец забывает о каких-то личных неприятностях в такие моменты. При этом Меладзе сказал, что порой они с сыном затрагивают такие темы, о которых даже дома никогда не говорят, сообщает «Антенна».

Напомним, что Валерий Меладзе ушел от своей первой жены к экс-солистке группа «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Причем о том, что у них есть совместный ребенок долгие годы практически никто не знал. Лишь когда Джанабаева забеременела во второй раз они перестали скрывать свои чувства друг к другу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеВалерий Меладзе последние новостиКонстантин МеладзеЛука Меладзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы все для себя решили»: Джанабаева высказалась про ревность к Меладзе
Интересно?
Поделись с друзьями: