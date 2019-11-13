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Телепродюсер Мазор заявил о возможной отмене концертов Галкина

Не так давно юморист заявил о цензуре на российском телевидении.

Телепродюсер Мазор заявил о возможной отмене концертов Галкина
Галкин может пострадать за свои слова о цензуре/http://globallookpress.com/

Телепродюсер Леонид Мазор в эфире «Радио Свобода» заявил, что по всей стране могут начать отменять концерты юмориста и супруга Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максима Галкина. Причиной может стать позиция организаторов выступлений телеведущего.

Максим Галкин. Фото
Галкин заявил о цензуре на телевидении/http://globallookpress.com/

Отметим, что не так давно на выступлении в Новосибирске Максим Галкин заявил, что на телевидении в нашей стране есть цензура. На некоторые политические темы раньше можно было шутить, а теперь этого делать нельзя. Также супруг Примадонны заметил, что на российском телевидении уже несколько лет обсуждают Украину, что его достало.

По словам Мазора, не исключено, что в отношении Галкина последуют некие меры. При этом он надеется, что юмориста трогать не будут, потому что он пока об этом «говорит далеко, а не близко». В то же время телепродюсер считает, что если Галкин продолжит в подобном ключе выражаться в самое ближайшее время на своих выступлениях, то он может пострадать за свои слова.

Напомним, что уже несколько месяцев у юмориста длится гастрольный тур по стране. Максим Галкин выступает в различных городах России. Из-за этого он даже пропустил выступление в Минске своей супруги Аллы Пугачевой. Кстати, в гастрольном туре Галкина значится всего один зарубежный город. На 15 ноября намечен концерт юмориста в столице Азербайджана Баку.

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Тэги:

АзербайджанБакуЛеонид МазорМаксим ГалкинНовосибирск
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Телепродюсер Мазор заявил о возможной отмене концертов Галкина
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