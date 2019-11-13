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Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре

Танцовщица собирается через суд доказать, что она заслуживает пособия.

Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре
Волочкова хочет получать пенсию/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова собирается через суд добиваться выплаты себе пенсии. Как известно, она несколько лет трудилась в Большом театре. Потом на нее начались гонения со стороны бизнесмена Сулеймана Керимова. Театр ей пришлось покинуть. Однако ее трудовая книжка все еще там. Звезда считает, что ей полагается как минимум 19 тысяч рублей в месяц пенсии. Соответствующий стаж за работу в Большом театре, как она уверяет, у нее имеется.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре/http://globallookpress.com/

«Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю», — сказала прославленная танцовщица.

Балерина напомнила, что в свое время ее попросили написать заявление по уходу за ребенком без денежного содержания. Сейчас дочери балерины уже 14 лет. То есть все эти годы у танцовщицы длится отпуск по уходу за ребенком. Из театра никто ее не увольнял.

Ранее директор Большого театра Владимир Урин говорил, что трудовая книжка Волочковой действительно лежит в отделе кадров. При этом руководитель заверил, что стаж ей не идет, так как на сцене она не появляется. Урин сказал, что он не знает, о какой пенсии в данном вопросе может идти речь с учетом, что человек не выступает на сцене. Эти слова, судя по всему, очень задели балерину, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Анастасия Волочкова недавно блистала на сцене в Минске. Она принимала участие в концерте Аллы Пугачевой. Надо сказать, что Примадонна выделила из всего мира шоу-бизнеса только танцовщицу. Больше никого из звезд выступать она не звала. По этому поводу балерина говорила, что Пугачева также в юности пережила травлю, которой сейчас подвергается на регулярной основе сама Волочкова.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаБольшой ТеатрВладимир УринСулейман Керимов
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Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом театре
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