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Black Star Burger покоряет мир: Джастин Бибер с женой посетили открытие заведения Тимати

Филиал ресторана открылся в Лос-Анджелесе.

Black Star Burger покоряет мир: Джастин Бибер с женой посетили открытие заведения Тимати
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе ФОТО: https://www.instagram.com/peopletalkru

Тимати постепенно расширяет свой бизнес, Black Star Burger появился в Лос-Анджелесе. Ночью 13 ноября артист торжественно открыл свою бургерную в дальнем зарубежье.

Накануне Тимати обратился подписчикам в Instagram и позвал всех в гости, обещал, что лично будет готовить и угощать всех фирменными «сочными и мощными» бургерами.

Первым, кто отметился под постом, был Филипп Киркоров.

«Удачи в большом открытии», — написал король российской эстрады.

А вот среди тех, кто нашел время заглянуть на праздник и попробовать бургеры от Black Star Burger, были Джастин и Хейли Бибер с мамой артиста, Skrillex, Alesso, Ty Dolla $ign и Scott Storch!, пишет Peopletalk.

Помимо США бургерные Тимати работают в Белоруссии, Киргизии, Азербайджане и Армении.

Одни говорят, что империя знаменитого рэп-исполнителя приносит около 2 млрд в год, а другие — что она терпит убытки. Как на самом деле обстоят дела у бизнесмена, разбирался сайт Радио «КП».

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Тэги:

Black Star BurgerбургерДжастин БиберТиматиФилипп Киркоров
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Black Star Burger покоряет мир: Джастин Бибер с женой посетили открытие заведения Тимати
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